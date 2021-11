Colnago: Deve sair amanhã portaria liberando R$ 1,4 bi para compra de 3ª dose

O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, disse nesta segunda-feira, 22, que o governo deve editar amanhã uma portaria liberando R$ 1,4 bilhão para a compra de vacinas contra covid-19 para garantir a 3ª dose e a aplicação em adolescentes.



Segundo ele, esse valor já está incorporado no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 5º bimestre, uma vez que é necessário 10% do valor do contrato. "O grosso da despesa é no ano que vem", disse.