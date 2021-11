Chanceler e ministros criticam UE por 'protecionismo ambiental'

Uma trinca de ministros mostrou-se contrária a ações da União Europeia (UE) para barrar de suas importações produtos que não tenham origem comprovada. Segundo eles, trata-se apenas de "protecionismo ambiental" porque, no caso brasileiro, muitos artigos já têm certificação de origem, inclusive o cacau, um dos mais em voga.



"O protecionismo da União Europeia não é um movimento que deve ser aceito pelo Brasil", afirmou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.



Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a proposta do bloco deveria ser "revista".



Já o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto de Franco França, cunhou a expressão "protecionismo ambiental", afirmando que ele deveria ser enfrentado "a todo o custo" e lembrando que a Alemanha hoje polui mais do que há 10 anos.