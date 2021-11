R$ 39 milhões da Mega-Sena vão para apostador de Uberlândia; veja números

Apostador de Uberlândia levou sozinho o prêmio de R$ 39,6 milhões (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Um apostador levou sozinho o prêmio de R$ 39.690.444,50 do concurso 2430 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (20/11). Os seis números sorteados foram 19, 26, 39, 45, 46 e 56.









Outros 4.109 jogos conseguiram acertar quatro números, com R$ 1.241,27 para cada apostador. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (24/11), com prêmio estimado de R$ 3 milhões. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.