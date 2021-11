Primeira etapa do Enem 2021 acontece neste domingo

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 começa a ser aplicado neste domingo, 21, em todo o País nas modalidades impressa e digital, a partir das 13h30, seguindo os protocolos de segurança contra covid-19. O uso de máscara facial será obrigatório nos locais de aplicação da prova. Cerca de 3,1 milhões de candidatos devem fazer o exame, principal forma de ingresso no ensino superior brasileiro.



Neste primeiro dia de avaliação, os candidatos farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação. Nesta edição, o tema da redação será o mesmo, tanto para o Enem impresso quanto para o digital e, em ambas modalidades, o texto deverá ser feito à mão.



Os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h. Não há tolerância para atrasos, ou seja, ninguém pode entrar depois do fechamento dos portões. A prova começa às 13h30 com término programado para às 19h.



Medidas de segurança contra covid-19



O Enem 2021 terá medidas de segurança contra a covid- 19. Assim como na edição de 2020, o uso de máscara facial será obrigatório desde a entrada até a saída do local de provas. Participantes que estejam com covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação na Página do Participante. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato.



Está autorizado o participante levar seu frasco de álcool líquido ou em gel, que será vistoriado visualmente pelo chefe da sala. Contudo, em todas as salas de aplicação será disponibilizado álcool em gel para uso coletivo.



O candidato também poderá usar luvas transparentes ou semitransparentes, se assim achar seguro, durante a realização das provas. Recomenda-se que cada participante leve sua própria garrafa de água para consumo, não precisa ser em material transparente.



Mantenha o distanciamento social de 1,5 m entre os demais participantes antes da abertura dos portões, bem como nos corredores, nas filas para entrada em sala, no banheiro e em qualquer tipo de contato com a equipe de aplicação fora da sala de provas.



Verifique, no cartão de confirmação de inscrição, seu local de provas a fim de traçar o melhor caminho para chegar com antecedência e se prevenir de possíveis imprevistos.



No momento da sua identificação, antes de entrar na sala de provas, retire a máscara pelo elástico para que o chefe de sala possa verificar sua fisionomia e a foto do documento de identificação. Nesse momento, mantenha 1,5 m de distância do chefe de sala e do próximo participante a ser identificado.



Não se esqueça de levar:



*Documento com foto;



*Cartão de confirmação de inscrição;



*Caneta preta;



*Lanche e garrafa d'água.



No próximo domingo, 28, os participantes fazem as provas de matemática e ciências da natureza.