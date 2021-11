Homem é preso depois de estuprar mulher inconsciente

(foto: PMDF/Divulgação) Um homem foi preso, na tarde desta sexta-feira (19/11), após estuprar uma mulher inconsciente na rodoviária. O caso aconteceu por volta das 17h, na rodoviária de Brasília, próximo da entrada do Metrô.









Agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados e prenderam o homem. Segundo o relato dos policiais, ele estava deitado por cima da vítima, com as partes íntimas de fora, consumando o ato em frente ao Na Hora.





O homem foi preso em flagrante e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (DP), da Asa Norte.