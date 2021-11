Crianças pedem e mulher 'empresta' piscina; internautas se emocionam

Crianças se divertiram na piscina da casa de Marlene após treino de futebol (foto: Arquivo pessoal )

A farmacêutica Marlene Idei abriu as portas de sua casa para crianças nadarem em sua piscina na última terça-feira (16/11). A proprietária da drogaria Tabira, localizada no bairro Jardim Acarati em São Paulo, estava lavando o quintal quando foi abordada por 11 meninos e uma menina, todos na faixa de 10 a 12 anos.









Então, a farmacêutica convidou as crianças para tomar banho de piscina que logo aceitaram com sorrisos no rosto. "Eu fiquei mais feliz de ver eles felizes. O que lá em casa ninguém usa, eles amaram", disse ela sobre a piscina pouco utilizada em sua casa.









Jovens se divertem na piscina da farmacêutica (foto: Arquivo pessoal )

Segundo Marlene, os jovens estavam sujos do jogo de futebol e estava quente no dia em sua cidade. "Eles não ficaram muito porque tinham que ir para escola. Chegaram por volta de 10h40 e saíram umas 11h30."









A ação comoveu as pessoas nas redes sociais e a família recebeu várias mensagens de carinho. "A dona dessa casa é a minha mais nova pessoa favorita do Brasil", postou um perfil.



A filha de Marlene, Thais Idei, publicou um agradecimento em seu perfil no Intagram: "Muito obrigada a todos pelo carinho e por todas as mensagens maravilhosas que vocês mandaram para a gente".



Thais Ideia agradece a todas as mensagens de carinho à sua família (foto: Reprodução/Instagram)



Devido à idade das crianças, a farmacêutica ficou com eles dentro da água para evitar qualquer acidente. "É muito satisfatório ter deixado eles lá. É a melhor sensação saber que puder proporcionar um momento que vai ficar na história deles."





*Estagiária sob supervisão