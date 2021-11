ABMES e Futuria lançam movimento para oferta de vagas em cursos em graduação

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e a Futuria, ligada ao Santander Universidades (braço educacional do banco), lançaram nesta quarta-feira, 17, o movimento #EuSouOFuturo, com o propósito de incentivar o ingresso e a manutenção da formação dos alunos de graduação em todo o País. A campanha oferecerá milhares de vagas em cursos de graduação, nas modalidades presencial, híbrida e à distância, com ofertas especiais e personalizadas.



Entre as instituições participantes, encontram-se Ser Educacional, Yduqs, UniCesumar, UniCSul, UniCarioca, Trivento Educação, Unip, Cruzeiro do Sul Educacional, entre outras associadas da ABMES, totalizando mais de 5,2 mil unidades educacionais de nível superior.



O portal da campanha #EuSouOFuturo foi desenvolvido pela Futuria, iniciativa de educação do grupo Santander criada especialmente para apoiar o movimento.



Segurança para o retorno



Segundo a ABMES, a iniciativa foi firmada no contexto de retomada das atividades presenciais e à distância pós-pandemia. De acordo com um levantamento realizado pela entidade, 44% dos jovens têm dúvida sobre retornar aos estudos após a pandemia.



Um dos principais motivos é a falta de recursos financeiros: 66% dos participantes afirmaram não ter condições de arcar com o investimento em uma graduação. Além disso, o medo da insegurança ao retorno às salas de aula e incerteza em conseguir uma colocação no mercado de trabalho também surgem entre as principais preocupações dos jovens.



"Por trás de cada potencial estudante que está fora da sala de aula, há uma história que pode ser impactada positivamente pelo início ou retomada dos estudos. Para isso é preciso resiliência, persistência e, claro, incentivo. É o que vamos promover com a Futuria e o movimento #EuSouOFuturo", afirma Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades Brasil.



Celso Niskier, diretor presidente da ABMES, ressalta a importância do retorno aos estudos no momento da retomada. "Houve uma ampla mobilização de instituições de educação superior associadas à ABMES, que entenderam o momento crucial de retomada do crescimento da educação superior. O Brasil precisa de profissionais qualificados para a retomada do desenvolvimento econômico que se espera no futuro", afirma.



Como funciona



Ao se cadastrar na plataforma do movimento #EuSouOFuturo, o usuário vai encontrar as ofertas personalizadas oferecidas pelas instituições de ensino participantes segmentadas por cidade, Estado, tipo de curso e modalidade.



Após o preenchimento do cadastro, o usuário receberá uma mensagem por e-mail com o voucher do benefício da faculdade selecionada, que possibilitará a matrícula posteriormente. Segundo Niskier, cada aluno será contactado por três instituições de ensino para realizar suas propostas.



"Cada instituição de ensino será responsável por analisar o perfil do aluno e apresentar sua proposta de acordo com a necessidade dele. Não estamos fazendo uma promoção geral em que um mesmo desconto é dado a todos. A ideia é oferecer para o estudante o que realmente se enquadra nas suas características", aponta.



De acordo com Vergara, a campanha, iniciada hoje, é um primeiro passo na plataforma e, que, após a mensuração dos resultados do curto prazo, o banco pretende oferecer novas parcerias e ferramentas.