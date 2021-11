Mulher dá à luz em carro de aplicativo com ajuda da motorista

Bebê nasce em carro de aplicativo na Paraíba (foto: Pixnio/Reprodução ) Viagens por aplicativo são conhecidas muitas vezes pelas ‘aventuras’ divertidas e situações inusitadas entre motoristas e passageiros. Por vezes viram, inclusive, memes na internet. No entanto, desta vez, a história ficará guardada na memória da motorista e das duas passageiras do banco de trás.









O carro estava sendo conduzido pela rodovia BR-230, em Cabedelo, na Paraíba. Ao perceber que não daria tempo de chegar à unidade hospitalar, a motorista Karina Guimarães encostou o carro. Ela e a irmã de Ana Paula começaram a auxiliar no parto.





“Eu pedi para a motorista parar o carro e nós fizemos o parto", contou a irmã da gestante.





A bebê nasceu saudável, com 3,4kg e 50 centímetros no banco de trás do veículo. A equipe médica foi acionada, mas, ao chegar ao local, a criança já havia nascido.





"A bebê está bem, nasceu dentro do prazo. A mãe está bem e já está fazendo o aleitamento. É algo para nos encher de amor", disse a médica Diana Christina Souza que prestou o primeiro atendimento à mãe e ao bebê.





Já a motorista relatou a emoção que sentiu no momento. "Graças a Deus deu certo. Foi emocionante. Você trazer uma vida, nos tempos de hoje, é emocionante. Vai ser mais uma história para contar".