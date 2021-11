Mulher dá à luz no próprio carro após ficar presa em engarrafamento no RJ

Uma mulher de 35 anos deu à luz ao filho dentro do carro dela na última sexta-feira (5/11), no Rio de Janeiro. Mariana dos Santos Silva seguia para a maternidade, quando um acidente bloqueou o percurso na Ponte Rio-Niterói, que conecta a capital à Região Metropolitana.

Presa no engarrafamento e já em trabalho de parto, Mariana pediu socorro ao Corpo de Bombeiros. Os militares a levaram para o 3º Grupamento dos Bombeiros Militares, que estava mais próximo do local. No estacionamento, o bebê Manoel pode nascer em segurança.