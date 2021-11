McDonald's de Bauru é autuado após vídeo com banheiro multigênero viralizar

Porta do banheiro da rede de fast food (foto: Reprodução/Redes Sociais) Folha de S. Paulo . Nos últimos dias, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrava uma mulher não identificada afirmando que a rede era "comunista" por adotar os espaços, que embora individuais, podem ser utilizados por qualquer pessoa. A Prefeitura de Bauru (SP) autuou o McDonald's por causa do banheiro multigênero em uma das unidades da rede de fast food da cidade, segundo informações do jornal. Nos últimos dias, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrava uma mulher não identificada afirmando que a rede era "comunista" por adotar os espaços, que embora individuais, podem ser utilizados por qualquer pessoa.





A Vigilância Sanitária do municipio visitou a unidade e autuou o restaurante por não cumprir exigências do artigo 96 do Código Sanitário. Segundo o qual, "os sanitários devem ser separados e identificados, para cada sexo".



O McDonald's tem 15 dias, a partir de 11 de novembro, para se manifestar. Em caso de não cumprimento, a unidade pode até ser fechada.

Por meio da assessoria de comunicação, o McDonald's afirmou ter "o compromisso com a promoção de um ambiente inclusivo e de respeito em todos seus restaurantes e adotou cabines individuais e de uso independente para que todas as pessoas se sintam bem-vndas e possam utilizá-las com conforto e privacidade".





O caso



Em vídeo divulgado nas redes sociais, uma mulher filma a porta do banheiro de uma das unidades da rede em Bauru e afirma que a empresa estadunidense é "comunista".



"Tem que fechar essa imundice. Eles estão fazendo isso em todas as cidades. Mas na minha cidade eu não vou permitir", reclamou a autora do vídeo.