Mulher é arrancada de carro e agredida por vizinhas; veja vídeo

Agressão teria ocorrido porque a vítima fechou a portaria, o que irritou as suspeitas (foto: Câmeras do condomínio Paranoá Parque/Reprodução) Uma mulher de 41 anos foi arrancada do próprio carro e agredida por três vizinhas na manhã deste sábado (13/11), no condomínio Paranoá Parque. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima é arrastada e recebe diversos socos e puxões de cabelos. A confusão teria começado porque, ao descer as escadas, a mulher fechou a portaria, o que irritou as agressoras.









A mulher sofreu golpes no rosto, nos joelhos e no braço. “Elas pegaram minha mãe pela roupa e pelo cabelo e jogaram ela no chão, onde teve mais puxões de cabelo e chutes. Só pararam quando meu pai chegou e apartou a briga”, descreve o filho. Segundo o rapaz, as vizinhas, de 49, 13 e 24 anos, são problemáticas no condomínio e já tiveram intrigas com outras pessoas.





Após o ocorrido, a mulher registrou boletim da 6ª Delegacia de Polícia (DP) e fez exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML). “Minha mãe está se sentindo muito desconfortável, está com receio de ir na rua, não quer aparecer nem na janela de casa. Mas já acionamos o advogado e vamos entrar com processo”, garante.





Violência

O caso deste sábado, contudo, não foi o único envolvendo as vizinhas. Sob anonimato, outra moradora do condomínio disse à reportagem que o trio já estave em outras confusões. “Temos que lidar com isso quase diariamente. Sempre caçam briga por motivos fúteis. Um outro caso que aconteceu foi contra uma menina de 14 anos”, relata.





Segundo a moradora, a família reside no condomínio há cerca de cinco anos. “Moram a mãe, o esposo e as três filhas. Todas as quatro se envolvem em confusão. E a gente tem medo, porque são envolvidas com coisas pesadas”, afirma.





Posicionamento

O Correio entrou em contato com o condomínio Paranoá Parque, que informou, em nota, que acionaram a advogada do residencial “para orientações sobre os próximos passos”. O condomínio garante que "vai agir conforme determinar a Convenção e o Código Civil".