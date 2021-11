Escola de Brasília recebe 6 beterrabas e 12 cenouras para merenda escolar

Várias escolas vivem falta de alimentação adequada para merenda (foto: Reprodução/Street View Google) Com 185 alunos matriculados no retorno às aulas, a Escola Classe (EC) Granja do Torto, em Brasília, recebeu apenas seis beterrabas e 12 cenouras do governo do estado para a merenda. A falta de abastecimento foi flagrada pelo Conselho de Alimentação Escolar do Distrito Federal (Cae-DF), que fez vistoria de 400 instituições, detectando problemas em vários deles.





O presidente do CAE-PF, Thiago Dias, lamentou o erro: “No caso da EC de Brazlândia, a Secretaria de Educação enviou 10 quilos de peixe para 300 alunos. Em Ceilândia, a EC 40 e a EC 33, também não receberam merenda suficiente”.





De acordo com o conselho, alguns colégios do Distrito Federal ganharam apenas biscoito com frutas e sucos. Já as instituições de Planaltina não contam com carne bovina.





Em nota, a Secretaria de Estado de Educação negou o desabastecimento: “O abastecimento segue ocorrendo normalmente e prossegue até o fim do ano. Gêneros perecíveis são entregues na semana em que são utilizados. Quando há casos pontuais, em que a escola precisa de mais alimentos, a entrega é providenciada pela pasta”.