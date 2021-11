Onça-parda é flagrada dando volta por condomínio em Goiás

Onça-parda é vista por moradores em área urbana de Goiás (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) A tarde deste domingo (7/11) foi diferente para parte da população de Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia (GO). Uma onça-parda tirou a tranquilidade das famílias de um condomínio residencial da cidade. O animal foi flagrado caminhando tranquilamente pelo gramado da área externa do local.









As imagens do animal foram registradas por uma moradora local. O felino aparenta ser um animal adulto e não apresentava ferimentos. De acordo com os moradores, ela teria tentado saltar pela grade do condomínio, mas foi impedida pela cerca elétrica. O animal ficou rondando a região por alguns minutos, até desaparecer.





O Corpo de Bombeiros e a polícia ambiental foram acionados e estiveram no local, além do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Até o momento, as autoridades não encontraram o felino.