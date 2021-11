Vídeo de bezerro descendo toboágua viraliza nas redes sociais; veja

Bezerro foge e entra em toboágua no interior de São Paulo (foto: Youtube/Reprodução ) No sábado (6/11), um bezerro que fugiu de um sítio, em Nova Granada, interior de São Paulo, invadiu as estruturas de um clube de campo da região. A vaquinha aproveitou a oportunidade para se refrescar do calor paulista nas piscinas do clube.









O presidente do clube, João Luiz Andrade Zevole, apesar de preocupado com a situação, manteve o bom humor. “O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo”, brincou.





João estava receoso quanto ao brinquedo ceder com o peso do animal. O maior risco era de que, com o peso, o toboágua quebrasse e o machucasse. Felizmente, a atração permanece firme e o bezerro não teve nenhum ferimento.





Quatro funcionários do clube se mobilizaram para retirá-lo de lá. Com uma corda, conseguiram puxar o animal novamente para a borda.





Nas redes sociais, os internautas se dividiram: uns se mostravam preocupados, enquanto outros se divertiam. “Gente, isso não é engraçado, não. Não é próprio para animal, pode machucar, quebrar uma perna”, escreveu um deles em uma publicação no Twitter.

Outro perfil compartilhou o vídeo e comentou: "isto é a cara do Brasil”.





Nesta segunda-feira (8/11), o presidente do clube foi até o sítio de onde o animal fugiu e confirmou que ele não se feriu. "Ele está até mais bonito agora, porque fez exercício e está mais disposto”, disse João em tom de brincadeira.

Veja o vídeo:







