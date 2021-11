Prêmio Multishow: votação é cancelada e Marília é eleita 'Cantora do Ano'

Marília Mendonça (foto: REDES/REPRODUÇÃO) O canal Multishow decidiu, neste domingo (7/11), cancelar a votação de Cantora do Ano do Prêmio Multishow 2021 e entregar o prêmio para a cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo na última sexta (5). A homenagem foi feita após fãs e as próprias concorrentes de Marília ao prêmio pedirem por isso.

"Marília Mendonça é a nossa Cantora do Ano e estão canceladas as votações para a categoria no #PrêmioMultishow 2021. Em um gesto de amor, respeito e sororidade, Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza se juntaram à família Multishow e aos fãs de todo o Brasil para homenagear a inesquecível Patroa. Marília e seu legado serão lembrados na cerimônia deste ano", publicou o perfil oficial do Multishow nas redes sociais.





As artistas que concorriam com Marília ao prêmio de 'Cantora do Ano' repostaram a publicação feita pelo Multishow. A cantora Luísa Sonza, que esteve presente no velório de Marília, exaltou a cantora referência do gênero sertanejo e as outras concorrentes. "Cantora de todos os anos. Amo vocês, é uma honra saber que estou do lado das minhas maiores inspirações, saibam sempre disso", disse.





O corpo da cantora, que morreu aos 26 anos, foi velado e sepultado neste sábado (6), em Goiânia. Na ocasião, fãs estiveram presente no velório para se despedirem de Marília e prestarem as últimas homenagens.









Desde sexta, a rainha da sofrência recebeu diversas homenagens e mensagens, tanto de anônimos, que não puderam comparecer ao velório realizado no Ginásio Goiânia Arena, como de artistas e influenciadores.