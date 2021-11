Susto nos arredores do palco da tragédia

A cachoeira em que o avião da cantora Marília Mendonça caiu ontem, em Piedade de Caratinga, cidade a 800 metros de altitude e pouco mais de 8 mil habitantes, no Vale do Rio Doce mineiro, fica em um condomínio que abriga casas de classe média alta. O curso d’água, que fica na zona rural da cidade, está localizado a cerca de quatro quilômetros do Aeroporto Regional de Ubaporanga, próximo de Caratinga, onde a comitiva da sertaneja planejava aterrissar. Um morador do conjunto de residências, ouvido pelo Estado de Minas, contou ter visto a aeronave “girar” e uma peça se desprender da estrutura ainda no ar. O estrondo causado pelo impacto com o solo assustou moradores da região.





A região do acidente está nas proximidades da BR-474. Há, ainda, um hotel-fazenda no entorno. No Condomínio da Cachoeira, onde fica o pequeno riacho, cercado por pedras, vivem cerca de 30 famílias. O córrego compõe a rede de abastecimento hídrico do entorno. O piloto, que também não resistiu ao choque, já se preparava para o pouso e a altitude vinha diminuindo. A baixa altura chegou a assustar quem estava na região. A Polícia Civil, por ora, não quer tirar conclusões sobre os relatos de peças se desprendendo.





"Primeiro, soltou uma peça do avião, que caiu próximo à casa de um morador do condomínio. Em seguida, o avião começou a girar no ar em forma de parafuso. Bateu de bico na cachoeira. Ouvi um grande estrondo", contou o morador. Segundo ele, o barulho da queda foi "parecido com o de uma forte batida de carro".





O acidente foi narrado, também, pelo vendedor Lucas Vieira Araújo, de 20 anos, que mora em uma das residências do conjunto. "Eu não estava no local no horário do acidente, mas os moradores ouviram um forte estrondo e viram quando o avião caiu na cachoeira", afirmou. Outra residente do local, também sob anonimato, contou à reportagem que, além do estrondo, houve temor por explosão em virtude do impacto causado pela queda. Ela endossou a versão de que a aeronave deu "rodopios" no céu antes de despencar.





Lucas estava se programando para ver de perto a cantora Marília. "É muito triste isso. As pessoas da cidade ainda estão sem reação", lamenta. "Na loja em que trabalho, muitas pessoas se dedicaram a comprar uma roupa para ir ao show".





Segundo a Polícia Militar, a aeronave da cantora teria tentado fazer um pouso forçado quando colidiu com as pedras da cachoeira. Além de Marília e do piloto, morreram o copiloto e dois integrantes da equipe da sertaneja. A viagem entre o Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia (GO), de onde partiu a comitiva, e Caratinga, teria, ao todo, 1.180 quilômetros de extensão.





Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a decolagem ocorreu às 13h02. Foram quase 2h30min de voo. Os primeiros chamados para o Corpo de Bombeiros dão conta de que a aeronave caiu por volta das 15h30.