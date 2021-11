Inep libera consulta de locais de prova do Enem 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) liberou nesta quarta-feira (03/11) a consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição que contém, dentre outras informações, o local de realização do exame de cada candidato. O cartão deve ser acessado pela Página do Participante com o login e senha do candidato no site ou aplicativo do Inep