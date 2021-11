Aulas presenciais passam a ser obrigatórias no município do Rio

As aulas presenciais voltaram a ser obrigatórias na rede de ensino do município do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 3. Elas já haviam recomeçado em fevereiro, mas eram opcionais - quem preferisse podia seguir acompanhando pelo computador. Agora, só podem permanecer em aulas remotas os alunos que comprovarem alguma comorbidade, apresentando atestado médico.



"Nós estamos nos preparando para isso desde fevereiro deste ano, quando começamos com o retorno presencial. Em junho foi possível diminuir o distanciamento mínimo entre as carteiras. Depois, em outubro, acabou a necessidade do distanciamento, permitindo assim o ensino presencial diário sem rodízio. A partir de agora, retomamos a obrigatoriedade do ensino presencial como se dava antes da pandemia. Todos esses avanços sempre seguindo as orientações do Comitê Científico da Prefeitura", disse o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.



A rede municipal tem 1.543 escolas e 644 mil alunos. A secretaria municipal de Educação não divulgou nesta quarta-feira nenhum balanço sobre o retorno às aulas presenciais. Segundo a pasta, é preciso mais dias para averiguar quantos alunos efetivamente voltaram às escolas.



Conforme a secretaria, cerca de 25 mil alunos não acompanharam as aulas remotas nem compareceram às aulas desde que elas foram retomadas de forma não obrigatória. Esses seriam, portanto, os estudantes que desistiram de estudar, e agora a secretaria tenta reintegrar às escolas.