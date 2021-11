COP-26: Mourão e Leite participam de painel virtual no Pavilhão Brasil amanhã

O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participam amanhã, às 11 horas, de painel virtual no Pavilhão Brasil da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-26.



"Amanhã, 11h, converso com ministro @joaquimleitemma e com os presentes no Pavilhão Brasil na @COP26, em Glasgow, sobre bioeconomia, fontes de financiamento nacional e internacional e outros temas ligados à nossa #AmazoniaLegal", publicou o vice-presidente no Twitter.



Mourão e Leite farão a participação a partir de estúdio montado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Brasília.