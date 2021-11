COP-26: Prefeitos vão a Glasgow representar a FNP

Governantes municipais representam a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Glasgow, na Convenção do Clima (COP-26), que começou domingo passado e prossegue até o dia 12. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de participar do evento na Escócia, mas 11 governadores se dividem para estar em todos os dias das reuniões, assim como os sete prefeitos.



O chefe do executivo da capital baiana, Bruno Reis, afirmou nas redes sociais que "representar Salvador nos painéis de debate e apresentar os avanços que estamos desenvolvendo para a redução da emissão de gases é muito importante para a valorização da nossa cidade". A participação de Reis se encerra hoje.



Nos próximos dias é a vez de Tião Bocalom representar o Acre e a FNP em Glasgow. Entre os dias 3 e 6 de novembro, o prefeito João Campos participará do evento, enquanto Axel Grael, de Niterói, representará o município e a FNP entre os dias 6 e 12 de novembro. Cícero Lucena, de João Pessoa, estará presente de 10 a 12, além de Axel Grael, de Niterói, e Isabella de Roldão, vice-prefeita de Recife. A edição de 2019 foi uma das mais marcantes, quando prefeitas e prefeitos buscaram dialogar com o presidente Bolsonaro sobre as queimadas alarmantes na Floresta Amazônica.