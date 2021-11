Biden: acordo para combater o desmatamento é um grande exemplo do que precisamos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o acordo multilateral firmado nesta terça-feira, 2, pelo fim do desmatamento até 2030 é um grande exemplo do que o mundo precisa. Em coletiva à imprensa em Glasgow, na Escócia, o líder americano elogiou também o consenso para a redução de emissão de metano. "Veja o que estamos fazendo aqui e o que pudemos reunir", disse, diretamente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-26).



Biden pontuou que, desta vez, além das contribuições de financiamentos pelos países, iniciativas privadas estão contribuindo com "literalmente trilhões de dólares".



"As populações dos nossos países têm uma perspectiva diferente do que elas tinham na COP25 (de 2019). Isso porque, de repente, as pessoas viram acontecerem coisas que elas nunca tinham vistos antes", disse o presidente, em referência aos eventos extremos do clima registrados neste ano.



Sem detalhar, Biden afirmou que, há alguns anos, quando ainda era senador, colaborou com uma proposta de swap de dívida por natureza - negócio em que parte da dívida externa de um país é perdoada em troca de investimentos locais em medidas de conservação ambiental. "As pessoas perguntavam: por que você está esquecendo a dívida? Para o Brasil queimar mais florestas? Hoje há uma atitude diferente do mundo e elas perguntam o que mais pode ser feito".



O presidente também disse que há razão para as pessoas estarem preocupadas e, por mais que ações já tenham sido tomadas, ainda há mais a se fazer. Segundo Biden, governantes de outras nações o agradeceram pela liderança no combate às mudanças climáticas.