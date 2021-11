Kerry parabeniza novos compromissos do Brasil com redução de emissões

O enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, parabenizou os novos esforços do Brasil na frente climática, apresentados nesta segunda-feira, 1º, pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.



Em publicação nas redes sociais, Kerry mencionou os novos compromissos para acabar com o desmatamento ilegal até 2028 no País, alcançar a redução de 50% na emissão de gases de efeito estufa até 2030 e chegar à neutralidade de emissões até 2050. "Isso adiciona um impulso crucial ao movimento global para combater a crise climática. Ansioso para trabalharmos juntos!", escreveu.



Pela manhã, Leite informou que iria apresentar metas mais duras durante a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP-26), com uma meta de redução das emissões de 43% para 50% até 2030.