Todos temos um papel a desempenhar na agenda ambiental, diz chefe do FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta segunda-feira, 1º, que os formuladores de políticas no mundo todo devem fornecer incentivos para que o setor privado avance em medidas para combater as mudanças climáticas. "Todos temos um papel a desempenhar na agenda ambiental", declarou a líder durante um painel da COP-26, em Glasgow, na Escócia.



"Primeiro, eles precisam entender as vulnerabilidades de seus países. Em outras palavras, precisamos ter boas avaliações dos impactos das mudanças do clima e essas avaliações precisam informar as decisões de investimento", defendeu Georgieva.



A chefe do FMI também disse que os países precisam ter infraestruturas que resistam aos desastres ambientais, com cidades inteligentes e agricultura "resiliente ao clima", por exemplo.



Durante seu pronunciamento, ela afirmou ainda que o Fundo tem trabalhado para ajudar países pobres a formular estratégias de mitigação dos efeitos danosos das mudanças climáticas.