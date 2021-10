Em carta aberta ao G-20, OMS pede mais vacinas contra covid-19 a países pobres

A Organização Mundial de Saúde (OMS) pede, em carta aberta ao G-20, que ocorra um esforço para enviar mais doses de vacinas contra a covid-19 a países pobres. A mensagem, assinada também pelo príncipe britânico Harry e sua esposa, Meghan, lembra que em junho o G-7 anunciou coletivamente o envio de 1 bilhão de doses de imunizantes contra o vírus a países de renda mais baixa, com compromisso quase igual de farmacêuticas.



Agora, a carta questiona "onde estão as doses?". Das quase 7 bilhões de doses administradas globalmente, apenas 3% foram para países de renda baixa. A iniciativa Covax, feita para ajudar a avançar nessa frente, tem promessas de receber 1,3 bilhão de doses a países de renda baixa que apoiam, mas até agora foram enviadas apenas 11,5% delas. "As promessas não estão se traduzindo em vacinas chegando às pessoas que precisam delas."



Nesse quadro, a OMS e os demais signatários pedem um esforço para acelerar doações. O texto lembra das metas globais de vacinar 40% da população de todos os países até o fim de 2021 e 70% até meados de 2022. "Decisões feitas neste fim de semana no G-20 podem ser decisivas para conseguirmos ou não essas metas", destaca a mensagem, que pede também apoio para a produção de imunizantes em mais países, a fim de disseminá-los logo. "Não podemos simplesmente esperar que a pandemia termine por si só", alerta o texto.