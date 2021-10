Brasil tem 114,2 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

O Brasil atingiu a marca de 53,56% da população totalmente imunizada contra a covid-19. Segundo os números do consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira, 28, este porcentual corresponde a 114,2 milhões de pessoas que já receberam as duas doses ou o imunizante de aplicação única.



Por outro lado, com a vacinação caminhando diariamente, aqueles parcialmente imunizados, com ao menos uma dose da vacina, representam 154,2 milhões, ou 72,32% do total de habitantes do País.



O total de doses aplicadas em um intervalo de 24 horas é de 1.576.393 aplicações. As primeiras doses em moradores que iniciaram o esquema vacinal neste período correspondem a 269,7 mil, enquanto pouco mais de 936 mil receberam a 2ª aplicação da vacina.



A dose única foi aplicada em 4,3 mil pessoas. Já as aplicações de reforço foram administradas em 366,1 mil habitantes, com total de 7,8 milhões de doses aplicadas.



Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.