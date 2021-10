Furto de cabos na Linha 3-Vermelha do Metrô de SP cria filas e lentidão

As linhas 3-Vermelha e 1-Azul do Metrô de São Paulo operam com lentidão na manhã desta terça-feira, dia 26. O problema, segundo informa a companhia, teve origem no furto de cabos do sistema que fornece energia às composições. Segundo a TV Globo, a falha causou filas e aglomerações nas estações. Para atender aos passageiros da Linha 3-Vermelha, o Metrô abriu uma integração gratuita com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. "As linhas 11 e 12 da CPTM são alternativa para quem vai da zona leste ao centro nesta manhã’, esclarece em um tweet a companhia. Conforme o Metrô, a manutenção está trabalhando para repor o cabeamento e voltar à circulação normal.