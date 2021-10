Mega-Sena está acumulada em R$ 33 milhões

A Loterias Caixa sorteia, na próxima quarta-feira (27/10), o prêmio acumulado de R$33 milhões da Mega-Sena (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press))

A Loterias Caixa sorteia, na próxima quarta-feira (27/10), o prêmio acumulado de R$33 milhões da Mega-Sena . O concurso 2.423 da loteria pagará a bolada a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).





Os números que saíram no último sorteio, ocorrido no sábado (23/10), foram: 07-30-02-46-10-20 . Nenhum apostador levou o prêmio principal. Porém, 110 pessoas acertaram cinco números da cartela e receberam R$ 26,3 mil. Outras 6.942 apostas levaram o prêmio pela quadra, no valor de R$ 595,88.

Quem quiser tentar a sorte no próximo sorteio pode procurar qualquer unidade das Lotéricas Caixa ou de forma on-line. Para fazer o jogo pela internet é preciso acessar o site da Loterias da Caixa e fazer um cadastro. Após o preenchimento dos dados, é só escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar as apostas utilizando o cartão de crédito cadastrado.





O valor mínimo na plataforma é de R$ 30 e o máximo R$ 945 por dia. O serviço on-line funciona 24h por dia, porém o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das lotéricas. Além do site, a Caixa disponibiliza o aplicativo Loterias Caixa, para os usuários do sistema iOS, e o internet banking, para quem tem acesso ao sistema.





O valor da cartela, com seis dezenas, é R$ 4,50. A com sete marcações, sobe para R$ 31,50, e a de oito custa R$ 126. Quanto mais números, maior o valor cobrado e mais chances de faturar o prêmio máximo. O apostador também pode adquirir as cotas dos bolões organizados pelas lotéricas. O custo varia de acordo com cada lotérica. A probabilidade de vencer pela aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões.