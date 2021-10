Debate de passaporte vacinal em Porto Alegre tem briga e cartaz nazista

(foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA)

Confusão que o Movimento Antivacina promoveu na Câmara Municipal de Porto Alegre. Absurdo esse tipo de situação. Vergonha! pic.twitter.com/ca3416H4Tr %u2014 Juliana Brizola %uD83C%uDF39 (@JulianaBrizola) October 20, 2021

Os "patriotas" fazendo apologia ao nazismo na Câmara Municipal de Porto Alegre. pic.twitter.com/uHM4ebpuLI %u2014 Leonel Radde (@LeonelRadde) October 20, 2021

(foto: Ederson Nunes/CMPA)

Os vereadores da Câmara de Porto Alegre discutiam nesta quarta-feira (20/10), o projeto que exige o passaporte vacinal em eventos esportivos na cidade, quando manifestantes contrários à proposta expuseram cartazes em repúdio ao passaporte vacinal. Uma das imagens continha uma suástica, símbolo nazista. Foi neste momento em que a confusão começou.O vereador Idenir Cecchim (MDB), que presidia a sessão, pediu imediatamente que se retirasse a mulher que carregava o cartaz. Houve bate-boca, empurrões e até troca de socos entre os manifestantes e alguns vereadores.O tumulto só terminou quando os manifestantes foram embora após a ação da segurança da casa legislativa e a chegada da Guarda Municipal e Brigada Militar. Na confusão, o vereador Cláudio Janta foi mordido em um dedo da mão.Há pelo menos duas sessões os vereadores discutem o veto parcial do prefeito Sebastião Melo (MDB) ao projeto que autoriza a presença de público em eventos esportivos no Município de Porto Alegre durante o período em que vigorar o estado de calamidade pública.Melo sancionou o projeto, mas vetou a emenda que obrigava o ingresso do público mediante apresentação de carteira de vacinação alegando que este era um assunto que estava sendo discutido na Câmara.O prefeito teria tomado essa decisão para evitar atrito com parte da base, vereadores bolsonaristas que são opositores à vacinação obrigatória contra a COVID-19. Uma hora depois do episódio a sessão foi retomada e os vereadores seguem discutindo o veto do governo.Uma hora depois do episódio a sessão foi retomada e os vereadores seguiram discutindo o veto do prefeito que ao final da tarde foi mantido com 18 votos a favor da derrubada e 14 contra. Eram necessários 19 votos para derrubar o veto.