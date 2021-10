Brasil tem 50% da população totalmente vacinada contra COVID

Brasil atinge marca de 50% da população totalmente vacinada contra COVID (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Brasil atingiu nesta quarta-feira (20/10) a marca de 108.025.121 pessoas totalmente vacinadas contra a COVID-19 . Isso representa metade da população brasileira imunizada (50,6%). Ao todo, foram 261.461.860 doses aplicadas até hoje, de acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde. atingiu nesta quarta-feira (20/10) a marca de 108.025.121 pessoas totalmente vacinadas contra a. Isso representada população brasileira(50,6%). Ao todo, foram 261.461.860 doses aplicadas até hoje, de acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde.





Ao todo, são 310.498,347 de doses distribuídas em todo o país. E cerca de 151.912.237 de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19.





Dissecando os dados da pasta, do total de doses aplicadas, por sexo, as mulheres configuram 53,5% (135.608.711 de pessoas) do público vacinado. Homens representam 46,5% (117.635.841 de pessoas).

Ainda segundo o Ministério da Saúde, especificamente no Brasil, setembro registrou o menor número de óbitos pela doença em 2021. Ao todo, no mês passado, foram notificadas 16,3 mil vidas perdidas pela doença. Em comparação com abril, quando houve a maior alta de óbitos (82,2 mil), a redução das mortes foi de 80%.





Ranking global de mortes pela COVID



Ao todo, o mundo já chegou à marca de 4,9 milhões de vidas perdidas pela doença, concentrando-se, principalmente, nos seguintes países:





Estados Unidos (728.192)





Brasil (603.855)





Índia (452.651)





México (284.925)





Rússia (221.314)





Fonte: Universidade Johns Hopkins





*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro