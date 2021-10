Adolescente de 18 anos presa acusada de agredir a filha de dois meses

Prisão foi feita por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis (foto: Reprodução/PCGO) Sangramento pela boca, hematomas no abdômen e fraturas na clavícula e nas costelas: este foi o saldo de uma série de agressões contra uma bebê de apenas dois meses de vida. O caso ocorreu na cidade de Anápolis, Goiás, em julho deste ano. A criança ficou internada durante cinco dias no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após as agressões.









"A autoridade policial representou pelo mandado ao Poder Judiciário como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do caso e a possibilidade de reiteração criminosa, já que a suposta autora do crime tem hierarquia direta sobre a infante e foi apontada como de temperamento impulsivo e explosivo, no âmbito doméstico", diz a nota.





As investigações sobre o caso não acabaram. A PCGO fará mais exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) para definir a extensão das lesões sofridas pela bebê e ouvirá mais testemunhas sobre o caso.