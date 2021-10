Sobrado desaba em Paraisópolis e deixa um morto e quatro feridos

Um sobrado desabou em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado, 16, deixando um morto e quatro feridos. Casas vizinhas ao imóvel foram danificadas, entre as ruas Itajubaquara e Hebert Spencer, e há moradores desabrigados.



A vítima tinha 55 anos e havia ficado presa nos escombros do sobrado, em um local de difícil resgate. Bombeiros informaram que, durante a operação de resgate, chegaram a ouvir o telefone do homem tocar. Pelo Twitter, a corporação pediu a moradores que fizessem silêncio e que helicópteros parassem de sobrevoar a região, para facilitar as buscas. O corpo, no entanto, só foi encontrado perto das 21 horas.



Dois dos feridos foram socorridos pelos próprios moradores, antes da chegada do resgate. E outros dois homens, de 48 e 49 anos, sofreram fraturas e contusões nos membros inferiores e foram levados para o Hospital Campo Limpo, segundo o Corpo de Bombeiros.



Cinquenta e quatro bombeiros participaram da operação de resgate, com ajuda de um cão farejador.



"Catorze casas foram atingidas pelo desabamento", diz o presidente da Rua, Israel Joaquim dos Santos, de 30 anos. "Agora, temos dez pessoas desabrigadas e estamos conseguindo doações para ajudar todos que precisam."