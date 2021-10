Prefeitura de SP desativa barreiras sanitárias em Congonhas e rodoviárias

A Prefeitura de São Paulo decretou o fim das barreiras sanitárias no aeroporto de Congonhas e em três terminais rodoviários da capital. A Secretaria Municipal de Saúde desativou as barreiras na última sexta-feira (15), conforme nota divulgada pela pasta. A secretaria justifica o encerramento das barreiras pela estabilidade de casos de covid-19 na cidade.



Segundo dados da pasta, 801.106 pessoas foram abordadas em quase cinco meses de barreiras nos quatro pontos de monitoramento. "O objetivo da ação foi identificar os casos suspeitos e evitar a disseminação das variantes do vírus Sars-CoV-2, causador da covid-19", diz a secretaria na nota. Ao todo, foram identificados 220 casos sintomáticos que foram encaminhados às unidades de saúde.