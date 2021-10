Pantanal: seis corpos são encontrados após naufrágio de barco-hotel

Barco-hotel virou no rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Subiu para seis o número confirmado de mortos após um barco-hotel virar no rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, após forte ventania que atingiu a região na sexta-feira (15/10). O Corpo de Bombeiros de Corumbá localizou cinco corpos na manhã deste sábado (16/10). Outras 14 pessoas foram resgatadas com vida. Segundo a Globonews, há, ainda, um desaparecido. Subiu parao número confirmado deapós umvirar no rio Paraguai, nodo Sul, após forte ventania que atingiu a região na sexta-feira (15/10). O Corpo de Bombeiros de Corumbá localizou cinco corpos na manhã deste sábado (16/10). Outras 14 pessoas foram resgatadas com vida. Segundo a Globonews, há, ainda, um desaparecido.

As buscas foram intensificadas no sábado, contando com o auxílio de 12 mergulhadores e diversos especialistas em resgate em águas. O corpo de bombeiros informou que a maioria da tripulação do barco-hotel é proveniente de Rio Verde (GO).





No momento do acidente, os ventos chegaram a 45 km/h e uma tempestade de areia atingiu o estado, o que pode ter atrapalhado a visibilidade na embarcação.