MTST ocupa área em frente à Prefeitura de SP em protesto contra Ricardo Nunes

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocupou nesta quarta-feira, 13, uma área na frente da Prefeitura de São Paulo, no centro da cidade, em protesto contra a conduta do prefeito Ricardo Nunes (MDB), em relação à situação habitacional do município.



O movimento fala em "centenas de manifestantes" e diz que não pretende sair do local até que Nunes receba uma comissão do MTST para um "diálogo honesto sobre o tema".



Segundo a organização, o ato tem o objetivo de denunciar a falta de retorno do prefeito "às tentativas de diálogo a respeito da grave situação habitacional da cidade e da implementação do Programa Pode Entrar para a construção de moradias populares".



No mês passado, em 23 de setembro, o movimento ocupou a sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), em protesto contra a fome, a desigualdade e a inflação. A manifestação pacífica dentro do prédio durou pouco mais de uma hora.