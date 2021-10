Mega-Sena, concurso 2.417: veja resultado e ganhadores

Veja o resultado da Mega-Sena e outras loterias sorteadas neste sábado (9/10) pela Caixa Econômica Federal (foto: Arquivo/Agência Brasil)

Quina

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado, os números do concurso n° 2.417 da Mega-Sena. As dezenas contempladas foram: 03 - 07 - 10 - 11 - 27 - 46.O valor estimado do prêmio é de R$ 3.636.047,80. Os ganhadores do sorteio, realizado às 20h30 na capital paulista, pode ser conferido no site da Caixa

Para quem apostou nesta modalidade, as dezenas sorteadas no concurso 5.679 foram 08 - 17 - 34 - 42 - 67. Os acertadores levam a bolada de R$ 3.670.874,45. Veja aqui informações sobre as apostas vencedoras.

Dia de sorte

O concurso 517 do Dia do Sorte vai pagar R$ 1 milhão. Neste sábado, saíram os números:

10 - 27 - 11 - 21 - 22 - 29 - 30. Detalhes sobre os vencedores foram publicados aqui .

Dupla Sena

A Dupla Sena vai distribuir R$ 2.354.534,88 no primeiro sorteio e R$ 74.899,59 no segundo (prêmios pricipais). Veja os números do concurso 2.284:



1° sorteio: 36 - 4 - 30 - 47 - 21 - 26

2° sorteio:

34 - 27 - 26 - 50 - 46 - 18



Dados sobre ganhadores aqui

Timemania

O concurso 1.699 da Timemania pagou 3,5 milhões neste sábado. Anote as dezenas sorteadas: 45 - 33 - 18 - 50 - 74 - 49 - 12. Saiba mais sobre as apostas vencedoras no portal de loterias da Caixa





Lotofácil

Estes são os números do concurso 2.344 da Lotofácil, cujo prêmio é de R$ 1,5 milhão: