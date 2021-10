Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 35 milhões

Ninguém acertou o resultado da Mega-Sena, concurso 2415, sorteado neste sábado (2/10), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio agora está acumulado em R$ 35 milhões.

Os números sorteados foram: 10-12-26-29-35-60. Foram 61 apostas que acertaram cinco números e cada bilhete vai receber R$ 45,1 mil. Acertadores que fizeram quatro pontos - 4,7 mil apostas - vão receber R$ 824.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10,8 milhões para quem acertar as cinco dezenas, teve os seguintes números sorteados: 31-28-59-53-24.





Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 36-49-20-48-25-46 no primeiro sorteio; 41-25-31-35-40-39 no segundo sorteio. O prêmio previsto do primeiro prêmio é de R$ 1,6 milhões. O prêmio previsto do segundo sorteio é de R$ 55.957,56.





Lotofácil

A Lotofácil, que tem o prêmio previsto de R$ 1,6 milhões para quem acertar os 15 números, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01-15-12-11-04-03-16-21-05-07-08-10-13-19-02.





Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil para quem acertar as sete dezenas, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 15-01-17-18-08-02-05. O mês da sorte é Maio.





Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 2,9 milhões, apresentou o seguinte resultado: 75-71-45-02-24-72-30. O time do coração é o Flamengo, do Rio de Janeiro.

