Pizza de pepperoni: veja o que a mulher que fingiu pedir pizza disse à PM

Mulher estava sendo sendo ameaçada com uma faca pelo marido (foto: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu, na terça-feira (28/9), uma ligação inusitada na Central de Operações. Uma mulher pedia, assustada, uma pizza para ser entregue na Ceilândia Sul. No áudio ao qual o Correio teve acesso, é possível notar o medo e o tom baixo com que a mulher fala ao telefone (veja transcrição). O Sargento Fabio Cabral, que atendeu a ocorrência, relata que, ao chegar na casa da vítima, a encontrou com uma criança de aproximadamente 1 ano no colo.

"Fomos recebidos (na casa) pelo irmão da vítima, que possibilitou a entrada. Chegando no local, havia uma senhora com uma criança de aproximadamente 1 ano em seu colo. Ao lado dela, um homem que conversava muito baixo. Solicitei que ele saísse da residência, acompanhado de mais dois soldados. Conversando com a senhora, tivemos a informação de que ela estava sendo ameaçada por uma faca pelo marido, que amolava (a faca) na sua frente", conta.









Confira a transcrição:



PM: - Polícia Militar, emergência.

Vítima: - (...)

PM: - Polícia Militar, emergência.

Vítima: - (ruídos).

PM: - Polícia Militar, emergência.

Vítima: - Pizza de pepperoni.

PM: - Me passa o endereço.

(endereço sussurrado).

Vítima: - Arma branca, arma branca.

PM: Calma, senhora. (Confirma o endereço). Já vou pedir a unidade, senhora.

(termina a ligação).





Trauma



A casa da mulher ficava nos fundos da residência do irmão. A mulher tinha medo do marido e sofria a mesma relação que a mãe sofria nas mãos do pai. "O pai (da vítima) ameaçava a mãe dela com uma faca, falando que iria matar ela. E isso aconteceu, realmente. O pai da vítima, pelo que ela contou, acabou matando a mãe. O marido dessa vítima estava fazendo a mesma coisa", relata o porta-voz da PMDF, major Michello Bueno.





O companheiro da mulher foi preso e levado para a 15°DP, da Polícia Civil do DF. "Ela contou que já foi agredida outras vezes, mas, por medo, não tinha denunciado. O irmão também tinha medo do marido dela, porque ele é bem grande", acrescentou o militar.





Memória



O sargento que atendeu a ocorrência disse que a solicitação de pizza, diante das notícias veiculadas pela mídia, foi encarada como um possível caso da Lei Maria da Penha. Outro caso semelhante teve repercussão nacional. A vítima, de Andradina, interior de São Paulo, ligou para a polícia fingindo pedir uma pizza. O soldado Cássio Júnior dos Santos, do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), estranhou o pedido e informou que ela estava ligando para o serviço de emergência da PM. A mulher respondeu que sabia e o policial entendeu que se tratava de um caso de violência e enviou uma viatura para atendê-la no local.