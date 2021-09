Mega-Semana da Primavera sorteia R$ 12,8 milhões nesta quinta (30/9)

Nesta semana ocorre a Mega-Semana da Primavera, que oferece mais um sorteio da Mega-Sena para os apostadores (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Mega-Sena sorteia o concurso 2.414 nesta quinta-feira (30/9), no valor de R$ 12,8 milhões. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, na capital paulista às 20h (horário de Brasília). Além disso, terá transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa ( perfil LoteriasCAIXAOficial no Facebook canal Caixa no YouTube ).

Todas as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em lotéricas do país, no portal Loterias Caixa ou pelo app Loterias Caixa. Quem é cliente do banco também poderá fazer sua aposta pelo Internet Banking Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Se um apostador levar todo o prêmio da faixa principal e aplicar o valor completo na Poupança da Caixa, receberá R$ 38 mil de rendimento no primeiro mês.

Nesta semana, ocorre a Mega-Semana da Primavera, que oferece mais um sorteio da Mega-Sena para os apostadores. É possível saber sobre as oito mega-semanas do ano no site da Caixa.

Lotomania

Os concursos da Lotomania terão mais um sorteio semana a partir desta sexta-feira (1º/10). Os dias dos sorteios também mudam e passam a ser nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 20h. Neste sábado (2/10), a Lotomania completa 22 anos.

O concurso 2.218 será realizado na sexta-feira e o prêmio acumulado está em R$ 8 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país,%u202Fno%u202Fportal Loterias Caixa e%u202Fno%u202Fapp Loterias Caixa, sendo R$ 2,50 o valor da aposta única.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria