SP anuncia dose de reforço da vacina contra covid para profissionais de saúde

No próximo sábado, dia 2, todos os mais de cinco mil postos de vacinação do Estado de São Paulo estarão abertos das 7h às 19h. O objetivo é aplicar a segunda dose da vacina contra covid-19, especialmente em quem está com a vacinação atrasada. "É uma grande oportunidade de aumentarmos a cobertura vacinal no Estado", disse Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações.



São Paulo também vai aplicar a terceira dose da vacina em profissionais da saúde a partir da próxima segunda-feira, 4. Cerca de um milhão de profissionais serão beneficiados. Para receber a dose de reforço, é necessário ter completado o esquema vacinal há pelo menos seis meses.



O Corujão da Saúde será retomado no Estado. Na primeira fase serão ofertados gratuitamente 335 mil exames de 11 tipos diferentes como biópsias, tomografias computadorizadas e ultrassonografias. Hospitais públicos e privados, como Albert Einstein, Sírio Libanês e Oswaldo Cruz, farão parte da iniciativa. Nos hospitais públicos, o programa começa no dia 1º de outubro. Nos hospitais privados, a data de início é 11 de outubro.



São Paulo já registra 4.363.122 casos da doença e 149.380 óbitos. A ocupação dos leitos de UTI é de 31,7% no Estado e 39,5% na Grande São Paulo. Desde o início da campanha de imunização, o Estado já aplicou 63,3 milhões de doses da vacina contra a covid-19.



Orçamento



A nova proposta orçamentária do Estado será de R$ 286,5 bilhões. O valor para investimentos é de R$ 50 bilhões. Segundo o governador João Doria (PSDB), esse é o maior orçamento e maior volume de investimentos da história do Estado. Estão previstas oito mil obras com a geração de 200 mil empregos diretos.



Doria anunciou a redução de impostos e a antecipação da desoneração fiscal. A redução de impostos, segundo o governador, abrangerá os setores de eletroeletrônicos, indústria do petróleo, indústria de gás natural, bioedisel, genética animal, sucos e bebidas naturais, veículos usados, veículos elétricos, medicamentos e saúde em geral, entre outros.