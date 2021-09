Prisão de homem que fez 'cavalo de pau' embriagado é mantida pela Justiça

(foto: Divulgação)

Os desembargadores da 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) mantiveram a decisão que condenou um motorista - identificado como Johnatas da Silva - pelos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa. O crime aconteceu em dezembro de 2018, na Região Administrativa do Paranoá, no Distrito Federal. A pena final foi de um ano de prisão e dois meses de suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir.