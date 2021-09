Após dois dias desaparecido, funcionário é encontrado preso em elevador

Um funcionário da rede Carrefour ficou desaparecido por dois dias e foi encontrado preso no elevador de cargas da unidade, em Santos, no litoral paulista, nesta segunda-feira (27/9).

Ele estava desaparecido desde o fim de seu expediente no último sábado (25/9) e ficou os dois dias sem beber água ou se alimentar.

Segundo uma reportagem do "G1", o homem trabalha no Carrefour há sete anos e sempre enviava notícias à família. Os familiares divulgaram fotos do trabalhador nas redes sociais para buscar informações de seu paradeiro. Por ser maior de idade, os parentes não registraram boletim de ocorrência e foram orientados a esperar 24 horas.