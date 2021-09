Ataque a tiros deixa três jovens mortos na Rua Alba

Três jovens foram assassinados em um ataque a tiros na Rua Alba, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo, neste sábado, 25. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e tenta identificar o autor dos disparos.



As vítimas eram dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e outro rapaz de 25 anos, Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Testemunhas teriam relatado que os jovens estavam em uma viela, quando um criminoso passou de motocicleta, atirou contra eles e fugiu em seguida.



Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Os jovens ainda teriam sido socorridos ao Hospital Saboya, também na zona sul, mas não resistiram aos disparos sofridos.



Em nota, a SSP afirma que o DHPP, departamento especializado em investigar esse tipo de caso, "solicitou perícia ao local dos fatos" e "prossegue com as investigações".