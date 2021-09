Criminosos com máscaras de palhaço invadem prédio de afiliada da Globo

(foto: Reprodução/NSC TV)

Criminosos mascarados invadiram, na madrugada da última terça-feira (21/9), a sede da NSC TV, afiliada da rede Globo , localizada na cidade de Florianópolis , em Santa Catarina. O grupo entrou no prédio, onde também funcionam rádios e jornais do Grupo NSC Comunicação, e roubou seis televisores.

As câmeras do circuito interno de segurança flagraram a ação, que teve início por volta das 3h da manhã. A gravação mostra que os bandidos vestiam capuz e usavam máscaras de palhaço . As informações são do portal UOL .





O Head de Comunicação e Programação da NSC TV, Romí de Liz, afirma que durante a invasão não havia ninguém nas instalações. O crime foi notado no outro dia quando os primeiros funcionários chegaram à redação.





A emissora registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar do estado.