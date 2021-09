Ventos de mais de 70 km/h atingem o Rio e interditam Ponte Rio-Niterói

Por medida de segurança, devido à ventania, no vão central da Ponte Rio-Niterói houve interdição nos dois sentidos (foto: Divulgação/Ecopontes) Devido à chegada de uma massa pré-frontal, massa de ar quente que antecede uma frente fria, a região metropolitana do Rio foi atingida por rajadas de vento superiores a 70 quilômetros por hora (km/h), provocando diversos transtornos à cidade e aos moradores.

Tempo vira no Rio de Janeiro, com vento de 72,7 KM/H no Santos Dumont. Olha essa imagem do Cristo Redentor!!!! pic.twitter.com/FhE2z6KQJm %u2014 Marcus Lacerda %uD83D%uDE37%uD83D%uDC89%uD83D%uDC89 (@mvlacerda) September 21, 2021

Por medida de segurança, devido à ventania, no vão central da Ponte Rio-Niterói houve interdição nos dois sentidos, às 14h40. O fechamento da ponte durou 41 minutos e foi liberada ao tráfego novamente às 15h21. Os carros estão fazendo a travessia com a velocidade reduzida para evitar transtornos.

Em função dos fortes ventos que atingem a região metropolitana do Rio, a circulação dos trens do ramal da SuperVia foi suspensa nos ramais Japeri, Santa Cruz, Belford Roxo e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim.

Flagrante da ventania no Cristo Redentor. pic.twitter.com/B6KiqQfyrO %u2014 CARIOCA NEWS (@ocariocanews) September 21, 2021



A ventania provocou também queda de árvores em vários pontos. A Rua Leopoldo Bulhões, na Zona Norte, está interditada no sentido Bonsucesso devido à queda de árvore na altura do nº 31. A Companhia de Limpeza Urbana da prefeitura foi acionada para cortar os galhos da árvore e liberar o trânsito para os veículos.



Na Rua Capitão Salomão, no Bairro do Humaitá, uma árvore caiu sobre dois carros. Os bombeiros do quartel central informaram que foram mobilizados para diversos pontos da cidade, devido a queda de árvores.

A ventania provocou também queda de árvores em vários pontos da região metropolitana do Rio (foto: Reprodução/Twitter PMERJ)



A Marinha informou que o mar está de ressaca, e os banhistas e embarcações de pequeno porte devem evitar entrar na água.

A concessionária de energia Light informou que vários bairros estão às escuras, devido à ventania.