Brasil tem 37,64% da população totalmente imunizada contra a covid-19

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos uma dose no País chegou neste domingo, 19, a 141.623.847. O número representa 66,39% da população brasileira.



Levando em consideração as pessoas totalmente imunizadas (duas doses ou dose única), o número ficou em 80.285.237, 37,64% dos habitantes.



Neste domingo, 21 Estados forneceram dados ao consórcio de veículos de imprensa.



O balanço apontou 405.773 doses aplicadas nas últimas 24 horas, 170.178 como primeira dose, 229.411 como segunda dose, 1.194 com dose única e 4.990 com a dose de reforço.