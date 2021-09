Doria anuncia programas de apoio a empreendedores e pacote de obras públicas

Doria anunciou também o programa Pró São Paulo (foto: AFP / Nelson ALMEIDA)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou uma série de investimentos para incentivar a retomada econômica do Estado. Os programas divulgados incluem redução de impostos para bares e restaurantes, linha de crédito para empreendedores endividados, auxílio financeiro para autônomos em situação de vulnerabilidade e oito mil obras públicas.A primeira medida anunciada em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 15, foi o Retoma São Paulo. O programa prevê a redução do ICMS do setor de bares e restaurantes de 3,69% para 3,2%, uma renúncia fiscal de R$ 126 milhões pelo Estado. Segundo Doria, a redução irá gerar uma economia de até 13% para os empresários do ramo.Dentro do mesmo programa, a Linha Nome Limpo vai oferecer crédito a empreendedores formais que estão negativados em instituições privadas. O crédito especial de R$ 100 milhões estará disponível a partir de outubro por meio do Banco do Povo.O mesmo valor será investido no programa Bolsa Empreendedor, que apoiará 100 mil autônomos informais (sem inscrição de CNPJ), maiores de 18 anos e em situação de vulnerabilidade. A prioridade é de mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Segundo o Estado, o objetivo é impulsionar novos empreendimentos, incentivar pequenos negócios e tirar autônomos da informalidade. As inscrições podem ser feitas no site.Doria anunciou também o programa Pró São Paulo, que reúne oito mil obras e serviços em todas as regiões do Estado. Segundo o Estado, cerca de 200 mil empregos serão gerados. A iniciativa prevê um investimento de R$ 47,5 bilhões entre 2021 e 2022. "É o maior programa de investimentos públicos da história de São Paulo", disse Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado.Uma das obras do pacote é a construção da Linha-6 Laranja do Metrô, iniciada em 2015. De acordo com o Estado, a obra atualmente gera 3 mil empregos. O objetivo do governo é ampliar as vagas para cinco mil em janeiro de 2022 e nove mil em março de 2024.O programa inclui ainda a construção da Linha-17 do monotrilho e as extensões da Linha-2 Verde do Metrô e da Linha-9 da CPTM. A despoluição do rio Pinheiros, os Contornos da Rodovia dos Tamoios, o Hospital Pérola Byington e a concessão rodoviária Piracicaba-Pindorama, com 1,37 mil quilômetros de extensão, também integram a inciativa.O governo do Estado publicou nesta quarta-feira a licitação para mais R$ 1 bilhão em obras do programa Novas Estradas Vicinais. Já a previsão para 2022 lista R$ 6,5 bilhões para obras de logística e R$ 6 bilhões em mobilidade, além de recursos para projetos específicos das secretarias estaduais.