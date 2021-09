Confira a tabela de sorteios (foto: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (15/9), o concurso 5597-2 da Loteria Federal. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





Confira a tabela:

1º sorteio: 7 - 6 - 7 - 0 - 1

2º sorteio: 2 - 0 - 9 - 3 - 1

3º sorteio: 4 - 6 - 0 - 6 - 8

4º sorteio: 2 - 1 - 7 - 6 - 4

5º sorteio: 3 - 4 - 1 - 7 - 3







*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte