Projeto investirá R$ 2,4 milhões em organizações com trabalhos sociais

Projeto que foi ajudado pelos investimentos do Movimento Bem Maior (foto: Redes sociais MBM/Reprodução)



21:45 - 14/04/2020 Senado aprova permissão para doação de refeições prontas para mais vulnerável Com a pandemia do COVID-19 o número de pessoas em situação de pobreza aumentou bastante no país. Segundo dados do Made/USP, no início de 2020, o Brasil já contava com mais de 19 milhões de brasileiros vivendo em situação de extrema pobreza. Pensando em como amenizar esta situação, o movimento 'Futuro Bem Maior' pretende injetar R$ 2,4 milhões em ações de organizações que realizam atos de impacto comunitário.Além do apoio financeiro, está prevista a realização de capacitações, acompanhamento dos projetos, rodas de conversa e a oferta de parcerias estratégicas junto a outras empresas e organizações.

Edital de inscrições para participar do Movimento (foto: MBM/Reprodução) As inscrições, que foram abertas no dia 13/9, prosseguem até o próximo dia 27. Os interessados podem se inscrever pelo site https://movimentobemmaior.org.br/futurobemmaior2021

Segundo os organizadores do movimento, serão selecionadas 30 iniciativas que poderão receber um aporte de até R$ 70 mil cada. O programa terá início em dezembro, com a duração de um ano.

Após a fase de inscrições, os projetos passarão por uma etapa de análise em uma banca formada por profissionais do Movimento Bem Maior. O resultado das organizações selecionadas será divulgado em novembro.

No mês de novembro será realizado o processo de assinatura do contrato e, em dezembro, um evento de boas-vindas e apresentação do cronograma do programa em 2022.

A diretora executiva do Movimento Bem Maior, Carola Matarazzo, diz que “o programa reflete o "DNA do Movimento Bem Maior". "É nossa missão de transformar a filantropia e a cultura de doação do país por meio da criação de redes e da catalisação de ações de impacto social e sistêmico”, afirma.

“O intuito é apoiar o desenvolvimento de organizações, estimulando-as a construir novas parcerias e potencializar o desenvolvimento socioeconômico nos territórios onde atuam”, explica a diretora.

“Neste momento em que empreendedores sociais ainda estão sofrendo com a pandemia, o apoio por meio de capacitações e recursos financeiros é de extrema importância para o desenvolvimento de novas iniciativas e para a implantação de inovações em projetos já existentes, que contribuam para a redução da desigualdade social”, destaca Carola.



Sobre o Movimento Bem Maior

Fundado por um grupo de empresários em 2018, o Movimento Bem Maior é uma organização social, sem fins lucrativos, que tem como objetivo fortalecer a filantropia no Brasil. Em pouco mais de dois anos de atuação, o MBM já apoiou mais de 100 organizações da sociedade civil em todo o território brasileiro, às quais destinou mais de R$30 milhões.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira