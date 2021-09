SP vai pedir que a Sinovac substitua lotes de Coronavac interditados pela Anvisa

Com lotes da Coronavac interditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governador João Doria (PSDB) vai solicitar à Sinovac, farmacêutica chinesa responsável pela fabricação do imunizante, a susbtituição dos lotes suspensos com novas doses, por meio do Instituto Butantan.



"Não podemos ter doses bloqueadas em meio a uma pandemia. A população precisa de vacinas. Por isso, determinei ao Butantan o remanejamento de vacinas para suprir as que estão interditadas. Nós precisamos de celeridade. As novas doses virão de fábricas vistoriadas pela Anvisa para pronta aplicação", disse o governador.



Nesta quarta-feira, 15, serão entregues ao Ministério da Saúde 6,9 milhões de doses do imunizante contra a covid-19. A produção desta quantidade de vacinas foi realizada pelo Butantan e se deu por meio do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), que veio de uma fábrica da China, certificada pela Agência reguladora brasileira.



Mais 5 milhões de doses vão chegar a São Paulo na próxima semana. A fabricação dos imunizantes ocorreu na fábrica da Sinovac, que passou por vistoria da Anvisa.



Segundo a nota do governo, o Butantan mantém uma força-tarefa para tentar a liberação das remessas interditadas pelo órgão regulador federal. "Até a liberação, o remanejamento das novas doses vai substituir cerca de 8 milhões de imunizantes com uso temporariamente suspenso."



No início do mês, a Anvisa determinou a interdição cautelar de 25 lotes envasados em uma fábrica que não passou por inspeção da Agência.