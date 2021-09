Homem é atacado por capivara no Lago Paranoá (DF); veja o vídeo

(foto: Rede Social) Um homem foi atacado por uma capivara no Lago Paranoá enquanto nadava na tarde desta segunda-feira (13/9). O local do ataque fica próximo às embarcações no Clube da Aeronáutica, no Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN). Uma pessoa que estava de fora filmou o exato momento do incidente.













Em fevereiro, um morador do condomínio Life Resort, localizado no Setor de Hotéis de Turismo Norte (SHTN), foi atacado por capivara enquanto fazia exercícios próximo à orla do Lago Paranoá. Após o ocorrido, ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos na perna, na mão, nádegas e virilha.





Segundo outro residente do condomínio, a vítima estava encostada no pier com as pernas dentro d'água, quando o animal atacou. Após o incidente, uma placa foi colocada na entrada de acesso ao deck alertando os moradores sobre possíveis ataques de capivara no lago.